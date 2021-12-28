تطعيم العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة بجرعة معززة الأسبوع المقبل

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة وطابا ونويبع ومرسى علم، سيبدأون الأسبوع المقبل في الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، بعد مروو 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، لافتا إلى التنسيق بين مسئولي وزارة الصحة بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومسئولي وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، لترتيب مواعيد حصول العاملين بكل فندق على الجرعة المعززة.

المرحلة الثانية .. تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية

وأضاف لـ«الوطن»، أنّه بعد الانتهاء من تطعيم العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، سيتم البدء في تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح بالجرعة المعززة شريطة مرور أكثر من 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من التطعيم، لافتًا إلى أن العاملين بفنادق القاهرة والجيزة سيكونون أخر الحاصلين على الجرعة المعززة نظرا لأنه لم يمر أكثر من شهرين على تلقيهم جرعتي التطعيم .

الدولة حريصة على القطاع السياحي والعاملين به

وأشاد «عاقل»، بحرص الدولة على العاملين بالقطاع السياحي وتحصينهم ضد الفيروس، كونهم الأكثر تعاملا مع السياح من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى أن الحصول على تلك الجرعة يعكس رسالة هامة لكافة الدول المصدرة للسياحة بأن المقصد السياحي المصرى ملتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أنّ كافة العاملين المُؤمن عليهم بالقطاع الفندقي وعددهم 120 ألف عامل حصلوا بالفعل على جرعتي التطعيم من مصل كورونا، لافتا إلى أنّ الغرفة لم تتلق أي إخطارات من الفنادق أو من وزارة الصحة والسكان برفض العاملين بالمنشآت الفندقية الحصول على التطعيم.