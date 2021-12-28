رئيس «النواب» يرفع جلسة «مواجهة وزير التعليم» بعد 6 ساعات متصلة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول ملف التعليم ماقبل الجامعي ، إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشتها وأعداد تقرير حولها.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: «على من يرغب من الأعضاء في المشاركة بالمناقشات، عليه بحضور اجتماعات اللجنة البرلمانية».

رفع جلسة مجلس النواب

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة، بعد 6 ساعات عمل متصلة على أن يعاود الانعقاد الثلاثاء المقبل.