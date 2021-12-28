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محمود مسلم

رئيس «النواب» يرفع جلسة «مواجهة وزير التعليم» بعد 6 ساعات متصلة

«النواب» يحيل طلبات الإحاطة الموجهة إلى «شوقي» للجنة التعليم

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ولاء نعمة الله
03:37 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول ملف التعليم ماقبل الجامعي ، إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشتها وأعداد تقرير حولها.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: «على من يرغب من الأعضاء في المشاركة بالمناقشات، عليه بحضور اجتماعات اللجنة البرلمانية».

رفع جلسة مجلس النواب

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة، بعد 6 ساعات عمل متصلة على أن يعاود الانعقاد الثلاثاء المقبل.

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