صعود مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات والأرباح تصل لـ3.03 مليار

أنهت البورصة المصرية، اليوم، بصعود جماعي لمؤشراتها لتغلق في المنطقة الخضراء، وسط أحجام تداول أقل من المتوسطة، مدفوعة بمشتريات «الأجانب» مقابل ضغوط بيعية للعرب والمصريين، لتصل الأرباح إلى 3,03 مليار جنيه، ويرتفع رأس المال السوقي إلى حوالي 753 مليار جنيه بختام الجلسة.

المؤشر الرئيسي للبورصة يغلق على ارتفاع بنسبة 0.54%

أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، إيجي إكس 30، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11,913.44 نقطة، فيما أنهى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70، تعاملاته بصعود 0.17% ليستقر عند مستوى 2,181.67 نقطة، وكذلك ارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً، إيجي اكس 100 متساوي الأوزان بختام الجلسة، بنسبة 0.18% ليصل عند 3,224.7 نقطة.

قيم وأحجام التداول بنهاية الجلسة

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بختام جلسة منتصف الأسبوع، حوالي 1,21 مليار جنيه عبر بيع وشراء نحو 330 مليون سهم، بواقع تنفيذ 36 ألف صفقة موزعة على 191 شركة، لترتفع أسهم 61 شركة، مقابل تراجع 67، فيما لم يتغير اتجاه أسهم 63 شركة عند الإغلاق.

سيطر المصريون على 77.79% من إجمالي التعاملات على الأسهم بختام الجلسة، فيما استحوذ كل من «الأجانب» و«العرب» على 13.51 و8.71%، على التوالي، من إجمالي التعاملات.

فيما بلغت الحصة السوقية لتعاملات الأفراد نحو 68.28%، مقابل 31.71% للمؤسسات.

كما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة تقترب من 88,9 مليون جنيه بنهاية الجلسة، مقابل تسجيل «المصريين» و«العرب» صافي بيع بحوالي 86,01 و2,9 مليون جنيه، على التوالي.