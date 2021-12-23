البورصة تربح 5.9 مليار بآخر جلسات الأسبوع.. و«الرئيسي» فوق 11700

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، آخر جلسات الأسبوع، داخل المنطقة الخضراء، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على ارتفاع نسبته 1.07%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11755.46 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.88%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2191.06 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3232.55 نقطة مرتفع بنسبة 0.91%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 1.33%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.33%، ليغلق الجلسة عند 2077.19 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 370.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 42.460 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 199 سهمًا، إذ ارتفع 104 سهما، فيما انخفض 33 سهما، واستقر 62 سهمًا دون تغيير.

المؤشر «إيجي إكس 30»، يخترق مستوى 11700 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، نجحت المؤشرات اليوم في مواصلة الارتفاعات الجماعية لتغلق آخر جليات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، واخترق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مستوى المقاومة الرئيسي 11700، مدعوما باتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي،

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم 11700، مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11850 نقطة، متوقعا في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، نجح في إغلاق الجلسة الأخيرة من الأسبوع على ارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد، نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم.

ويتوقع عيد، مع استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء، ان يتجه المؤشر السبعيني لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي 2200 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2160 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني 2100 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 10.5 مليون جنيه للمصريين، و18.8 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 29.4 ملايين جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 748.390 مليار جنيه، بمكاسب 5.9 مليار جنيه.