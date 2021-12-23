«الهجرة» توضح كيفية استفادة المصريين بالخارج من «البورصة».. فيديو

تداولت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقاطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لتوضيح خطوات وكيفية التعامل مع البورصة، ضمن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبورصة المصرية، وذلك استجابة لطلب المصريين بالخارج، بطرح أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم.

طرح أكثر من خيار للمصريين بالخارج لاختيار الأفضل

وتقوم وزارة الهجرة، من حين لآخر، بنشر مقاطع فيديو، تخص شرح فكرة الإستثمار في البورصة المصرية، بشكل بسيط وسهل، من خلال عرض أكثر من شركة للتداول في الأوراق والاستثمار في البورصة المصرية، وذلك كي تتيح الوزارة، أكثر من خيار أمام المصريين بالخارج، ومن ثم يتمكنوا من اختيار أفضل الأسعار والأنظمة التى تتناسب معهم، مقارنة بالأداء المالي للشركات.

خدمات «الهجرة» للمصريين بالخارج

وتولي وزارة الهجرة، اهتمامًا كبيرًا للمصريين بالخارج، سواء العاملين أو الدارسين بالخارج، حيث تكون على تواصل مستمر معهم، لتوفير كافة الاحتياجات، الذين يحتاجون إليها، والحفاظ على تواصلهم الدائم بالوطن الأم مصر.

ومن ضمن الخدمات التى قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، إطلاق مبادرة «اتكلم عربي»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعليم الأطفال في الخارج اللغة العربية بالإضافة إلى الهوية المصرية وعاداتنا وتقاليدنا وتعريف الشباب بأعيادنا وتراثنا.

كما تم إطلاق تطبيق «اتكلم عربي» لتعليم اللغة العربية، الذي يعد أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، ويهدف للحفاظ على اللغة العربية من الطمس، كما أطلقت وزارة الهجرة، مبادرتي «نورت بلدك» و«بداية ديجيتال»، بهدف توفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك لدمج المصريين العائدين من الخارج المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.