البورصة تربح 2,7 مليار جنيه بختام تعاملات أول الأسبوع برأس مال 751 مليارا

في أولى جلسات الأسبوع، اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملاتها اليوم الأحد، بصعود جماعي، مواصلة بذلك أدائها الإيجابي للجلسة الرابعة على التوالي، وسط أحجام تداول أقل من المتوسطة، وارتفاع رأس المال السوقي إلى 751,14 مليار جنيه، مدفوع بمشتريات المستثمرين العرب، لتصل الأرباح إلى 2,7 مليار جنيه.

«الثلاثيني» يستهدف اختراق مستوى مقاومة رئيسي عند 12 ألف نقطة

من جانبها، قالت إيريني جمال، محلل فني بشركة «مباشر إنترناشيونال»، لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر «ايجي إكس» نجح في الصعود والوصول إلى مستوى 11,900 نقطة تقريبًا، وهو أعلى مستوى تم الوصول إليه منذ مارس 2020.

وأضافت «جمال»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّ المؤشر يستهدف اختراق نطاق 12,000 نقطة، الذي يعد مستوى مقاومة هام ورئيسي لـ «الثلاثيني».

التغلب على المعوقات أساسي لمواصلة المؤشر الصعود

كما ترى بأن المؤشر الرئيسي عليه مواجه بعض المعوقات لاختراق هذه المقاومة، والتغلب عليها من المرة الأولي، لمواصلة الاتجاه الصاعد.

ولفتت المحلل الفني بـ«مباشر إنترناشيونال»، إلى أن هذا السيناريو مدعوم بتأثير سهم «التجاري الدولي»، القيادي، على المؤشر وعدم قدرته على اختراق مستوى المقاومة الهام حول نطاق 54.00 نقطة، حتى الآن.

أداء الأسهم القيادية الأفضل حالياً على مدار 2021

فيما أكدت «جمال»، على أن معظم الأسهم القيادية شهدت ارتفاعاً جيداً خلال الفترة الماضية، ليتداول أغلبها في نطاقات عالية نسبياً، عند مقارنتها بالمستويات التي حققتها على مدار العام.

أشارت إلى أنه في حالة عدم قدرة المؤشر على اختراق مستوى 11,200 نقطة، فلابد أن يصحح «ايجي اكس» مساره، ليعاود اختبار مستوى 11,760 مرة أخرى.

وألمحت إلى أن كسر المؤشر الرئيسي لمستوى 11,650 نقطة في الاتجاه الهابط، هو نقطة حماية الأرباح في البورصة المصرية.

وقالت «جمال»، إنَّ الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحالي ضروري للمستثمرين، بجانب عدم فتح مراكز شرائية جديدة إلا في حالة تأكد اختراق «الثلاثيني» لمستوى المقاومة المشار إليه أولاً، مؤكدة على الأداء الجيد لكثير من القطاعات أبرزها قطاع البترول والثروة المعدنية.

أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم الأحد

سجل مؤشر «إيجى إكس 30» صعوداً بنسبة 0.86%، ليغلق عند 11,856 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 0.32% لينهي تداولاته عند 2,083 نقطة، وواصل «إيجى إكس 30» محدد الأوزان أداءه الجيد بصعود 0.52% ليصل إلى 14,125 نقطة، ونفس الأداء لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجى إكس 70، حيث ارتفع 0.31% ليغلق عند 2,197 نقطة، وبالنسبة إلى المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً فقد وصل إلى 3,244 نقطة بنهاية الجلسة، بنسبة صعود 0.37%.