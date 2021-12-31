العنف الأسري ضد المرأة في الإسكندرية خلال 2021.. زوج «هبة» سكب عليها بنزين

لم يكن 2021 بالعام الهين على الكثير من الزوجات في الإسكندرية، حيث شهدت المدينة الساحلية خلال العام الذي قارب على الانتهاء، عددا كبيرا من حالات العنف الأسري ضد الزوجات، ما بين ضرب وإشعال نيران وشروع في القتل.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أشهر 4 قصص لزوجات تعرضن لأقصى أنواع العنف الزوجي، إحداهن مزق زوجها وجهها وصدرها ويديها بسلاح أبيض وشرع في قتلها، وأخرى أشعل زوجها النيران فيها، والثالثة حبسها زوجها، وكان يطفئ نيران السجائر في جسدها، والرابعة حلق زوجها شعرها.

«إسراء» تنجو من القتل

القصة الأولى التي برزت مطلع عام 2021، كانت للفتاة التي تدعى إسراء عماد، 19 عاماً، الذي اعتدى عليها زوجها بالضرب بالأسلحة البيضاء، ما تسبب في إصابتها بجروح غائرة وقطعية في الوجه والصدر والرأس، لتدخل في حالة حرجة بين الحياة والموت بأحد أسرة العناية المركزة في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، وبعد أيام تعافت وغادرت المستشفى وبعدها تصالحت مع زوجها وقررت التنازل عن الدعوى الجنائية.

والدة «إسراء» عارضت الزواج في بداية الأمر، إلا أن ابنتها تمسكت بذلك الشاب وتزوجته، لتقع بعد ذلك ضحية لعدوانيته، إلا أنها قررت التنازل عن الدعوى الجنائية والعودة إليه ما دفع والدتها للتبرؤ منها لكونها رفضت سماع نصيحتها وإنهاء الزيجة.

نصيب «شيماء» من الزواج.. حلاقة «زيرو» وتسول

في عام 2006، حينما كان عمرها 19 عاما فقط، خرجت شيماء سيد، من علاقة زواج فاشلة، أثمرت عن طفل واحد، ومن ثمّ شاهدها زوجها الثاني «محمد» الذي يكبرها بعام واحد، واتفقا على الزواج، وانتقلت للعيش معه في شقته.

عاشت شيماء، 15 سنة من العذاب حين اكتشفت أن زوجها مدمن مخدرات، وبسبب «الكيف»، باع شقته ثم سيارة أجرة «تاكسي» كان يملكها، وبدأت الخلافات تدب بينهما تارة، وبينه وبين آخرين تارة أخرى، حتى أصبح متهما في قضايا عدة، ثم انتقلا للعيش في شقة إيجار جديد.

تحكي «شيماء» معاناتها قائلة: «كان بيضربني أنا وأولادي اللي خلفتهم منه وعددهم 5، عشان ننزل نتسول عشان نجيبله السجاير ويعرف هو كمان يجيب مخدرات وخمور اللي كان متعود عليها، وأنا خريجة معهد فني، لكن كنت مجبرة مع أولادي على التسول عشان نوفر فلوس الحاجة اللي هو عايزها».

الأزمة الكبرى بين «شيماء» وزوجها، برزت في الأشهر الأولى من عام 2021، بالتحديد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حين سألها عن المبلغ الذي تدفعه شهريا لشقة ابنها المُستأجرة، ثم تبع سؤاله حفلة تعذيب وحلق شعرها بالكامل، وأطفأ السجائر في جسدها، وضربها وخنقها، واستمرت حفلة التعذيب لمدة 3 أيام متتالية، حتى تمكنت جارتها من الدخول إلى الشقة، وأبلغت أسرتها.

زوج «آلاء» حبسها وحرقها بـ«السجائر»

لم تختلف كثيرة قصة آلاء عبدالعزيز، المذيعة بقناة الحدث اليوم، والتي تعاني مع زوجها منذ عامين، قبل أن تحصل على حكم بخلعه بعدما عانت أياما من الجحيم معه.

وتقول «آلاء» إنها تزوجت منذ عامين، قضت شهرين فقط مع زوجها الذي أرغماها والداها على الزواج منه تحت شعار «ضل رجل ولا ضل حيطة».

وأضافت الإعلامية لـ «الوطن»، أنها عانت من غيرة زوجها عليها حيث قرر حبسها في المنزل وقام بترهيبها وضربها حتى أنه كان يطفئ السجائر في جسدها، فيما كان يغلق باب المنزل عليها بالمفتاح وقت تركه المنزل حتى لا تخرج من بيته الذي أصبح سجنها.

وأوضحت أنه خشى أن تهرب أثناء نومه بعدما لاقت منه من عنف، فكان يغلق باب المنزل بالمفتاح ثم يضعه تحت وسادته حتى لا تحصل على المفتاح وتهرب منه، فتحولت حياتها معه إلى جحيم.

ذلك الجحيم قد نجت منه خلال هذا العام بعدما أقامت دعوى قضائية تطلب الطلاق للضرر ثم خلع لتسهيل الإجراءات والتنازل عن كل حقوقها، إلا أنه كان يلاحقها بالتهديدات، والوصول إلى أماكن عملها، وبعدها حصلت مؤخرا على حكم الخلع، الأمر الذي أسعدها قائلة: «رجعت حرة».

أهل «هبة» رفضوا زواجها.. كانوا على حق

القصة الأخيرة، من مسلسل معاناة الزوجات بمحافظة الإسكندرية، برزت مع الأشهر الأخيرة من عام 2021، بعدما تغيرت ملامح وحياة هبة خالد، 32 سنة، نتيجة إشعال النيران فيها من قبل زوجها الذي أقدم على فعل ذلك بسبب ذهاب زوجته إلى والدتها للاطمئنان عليها في ظل قطيعة بين الزوج وأهل زوجته التي تزوجته على دون إرادتهم، لتكشف الأيام عن حقيقة رأي أهلها في تلك الزيجة التي كادت أن تودي بحياتها.

القصة بدأت في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، عندما علمت «هبة» بمرض والدتها واتجاهها إلى إجراء عملية، فتركت الخلافات التي حدثت خلف ظهرها، وذهبت الابنة لرؤية والدتها والجلوس معها عدة ساعات بعد أن قرر الأطباء تأجيل العملية لها بسبب ارتفاع حرارتها، فجلست معها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ثم انصرفت للعودة إلى منزلها فوجدت القدر في انتظارها عبر زوجها الذي استقبلها بالضرب والشتائم، وتصاعد الأمر حتى سكب على جسدها البنزين وأشعل النيران فيها غير مبالٍ باستغاثاتها، ليتم نقلها إلى المستشفى بعدها ذلك.

وتقول أم كلثوم عبدالكريم، والدة المجني عليها لـ «الوطن»، إنه تبين إصابة ابنتها بحروق بالغة في يدها وصدرها ووجهها، مطالبة من أصحاب القلوب الرحيمة والقادرين على التبرع بإجراء عملية لابنتها كي تستطيع العودة مجدداً لأقرب شكل لما كانت عليه مسبقا حيث أصبحت مشوهة بشكل كامل.