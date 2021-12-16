ختام فعاليات «مناهضة العنف الأسري»: تصحيح مفاهيم وتحصين الشباب

اختتمت، اليوم، فعاليات حملة «مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع» بتنفيذ لقاءات وعرض مسرحي بمركز نصر النوبة وقرية ومركز شباب «بلانة» في محافظة أسوان، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ممثلا في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها المجلس هذا العام تحت شعار «كوني» بحضور ممثلي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى.

الحملة انطلقت في قرى محافظتي الإسماعيلية وأسوان

الجدير بالذكر أن حملة «مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع» انطلقت في قرى محافظتي الإسماعيلية وأسوان والقرى التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تتضمن رسائل من أهمها التعريف بأنشطة حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة للعنف ضد المرأة في إطار الأسرة، أسباب العنف الأسري و أشكاله وتأثيره على الأطفال.

الحملة تهدف إلى تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامة

كما تتضمن التعريف بالخلافات الصحية وعلاجها بالحوار بين أفراد الأسرة، تصحيح بعض الصور النمطية حول دور الرجل والمرأة داخل الاسرة دينيا واجتماعيا، وأسس الحياة الزوجية السعيدة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامة، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، ونشر الوعي الديني الوسطي المستنير.