توسلاتها لم تشفع لها.. زوج يشعل النيران في زوجته بالإسكندرية بسبب زيارة والدتها

4 أشهر فقط من الزواج كانت كفيلة أن تغير ملامح حياة «هبة خالد خالد»، 32 سنة، بعد أن أشعل زوجها «ا.س.ح» عاطل، 35 سنة، النيران فيها بدعوى زيارتها لوالدتها للاطمئنان عليها، رغم مقاطعة الزوج لأسرة زوجته.

زيارة لوالدتها كانت السبب في إشعال النيران بجسدها

القصة بدأت منذ عدة أيام في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، بعدما علمت «هبة» بمرض والدتها التي ستخضع لإجراء عملية جراحية، ما دفعها إلى زيارة والدتها وظلت معها أثناء الفحص الطبي حتى قرر الأطباء تأجيل العملية بسبب ارتفاع حرارتها، فجلست معها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ثم انصرفت للعودة إلى منزلها فاستقبلها زوجها بالضرب والشتائم، وتطور الأمر إلى سكب البنزين على جسدها وإشعال النيران فيها .

تفاصيل إشعال زوج النيران في زوجته بالإسكندرية

«أبوس إيدك سيبني أعيش أربي ابني».. بتلك الكلمات توسلت «هبة»، لزوجها أن يتركها لتربية ابنها صاحب الـ10 أعوام وهو طفلها من زوجها السابق، إلا أنه لم يبال وعزم على ارتكاب الجريمة بسكب المواد القابلة للاشتعال على جسدها وأشعل بها النيران ثم تركها حتى سمع ابنها وجارتها.

«أم كلثوم عبد الكريم»، والدة المجني عليها، قالت إن الجيران هرولوا تجاه منزل «هبة»، بعد استغاثتها وحاولوا إطفاء النيران بالمياه، ثم تواصلوا مع أسرتها بعد نقلها إلى مستشفى أبو قير العام.

تفاصيل حرق الزوجة

أضافت والدة الزوجة المكلومة لـ«الوطن»، أن ابنتها أصيبت بحروق بالغة في يديها وصدرها ووجهها، مطالبة أصحاب القلوب الرحيمة والقادرين بالتبرع لإجراء عملية تجميل لابنتها بعد أن أصبحت مشوهة بشكل كامل.

القبض على الزوج

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 11178 لعام 2021، وباشرت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الزوجة، وتم إلقاء القبض على الزوج الذي يخضع الآن للمساءلة القانونية، بعدما حاول التخفي داخل المنزل إلا أن الجيران أبلغوا عنه.