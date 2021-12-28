أعضاء النيابة العامة ينجحون في إقناع متهما بالتراجع عن إنهاء حياته

نجح عدد من أعضاء النيابة العامة، في إقناع سائق إسعاف متهم بقتل طفلة في الهرم وسرقة قرطها الذهبي، بمشاركة زوجته، بالتراجع عن الانتحار، بعدما حاول القفز من نافذة الحجرة التي كان يخضع فيها للتحقيق، وعندما أخرج رأسه مهددا بالانتحار، تواصل معه عدد من أعضاء النيابة العامة، واقنعوه بالتراجع عن فكرة الانتحار.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وزوجته، تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وخلال سماع أقواله شرع المتهم في الانتحار، لكن أعضاء النيابة نجحوا في إقناعه بالتراجع عن تلك الفكرة، وأثبتت هذه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة.

انتحار طفلة في الهرم

كان قسم شرطة الطالبية، تلقى بلاغًا يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إلى مستشفى الهرم، دون نبض تمامًا، ولم تستجب للإسعافات الأولية.

وبالانتقال إلى المستشفى، التقت قوات الأمن والدة الطفلة «مكة» المجني عليها، وأكدت أن ابنتها كانت تلهو في الشارع واختفت فجأة، وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح العقار الذي تسكن فيه بدون قرطها الذهبي.

المتهمان يعترفان بالجريمة بقصد السرقة

تبين من الفحص، أن سائق سيارة إسعاف قتلها هو وزوجته، وتبين أنه يبلغ من العمر 38 عامًا، وزوجته 34 عامًا، تمكنت قوات الأمن، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث، من ضبطهم اعترفا المتهمان أنهما مرتكبي الواقعة بقصد سرقتها.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا المجني عليها بالحلوى لشقة سكنهما وخنقوها وسرقوا حلقها وألقوها أعلى السطح وفروا هاربين.