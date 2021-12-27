مفاجأة.. حريق يلتهم كاميرات شركة التجمع بعد يوم من انتحار موظفها

حصلت «الوطن» على صور تظهر نشوب حريق في مقر شركة التجمع التي شهدت واقعة انتحار الموظف «نور الدين»، 41 عاما، بسبب ضغوط العمل يوم الثلاثاء الماضي، وهي الواقعة التي حازت على اهتمام الشارع المصري.

الشركة: الحريق بسبب ماس كهربائي

وكشفت مصادر من داخل الشركة لـ «الوطن»، أن حريقا نشب في مقر الشركة بالتجمع التي شهد واقعة انتحار الموظف بعد يوم واحد من ظهور القضية للرأي العام، حيث تسبب الحريق في إتلاف كاميرات الشركة، ما عرقل عمل الجهات القضائية التي لم تتمكن من تفريغ الكاميرات.

وأكد المصدر الذي اختص «الوطن» بصور الحريق من داخل الشركة، أن رئيس مجلس الإدارة أرسل إيميلا رسميا للعاملين بالشركة، أكد فيه أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه بشكل سريع.

وانفردت «الوطن»، أمس الأحد، بأول ظهور لـ روشان البغدادي، زميلة الموظف «نور الدين»، الذي أقدم على الانتحار بعد فصله من العمل، وعدم حصوله على مستحقاته المالية على مدار عامين كاملين، رغم مروره بضائقة مالية كبيرة.

واضطر الشاب للانتحار بالقفز من الطابق الثالث في الشركة بعد إبلاغ مديره له بفصل من العمل نهائيا وعدم تمكنه من الحصول على مستحقاته لسداد ديونه التي وصلت لـ 15 ألف جنيه مصري وفق حديث زميلته.