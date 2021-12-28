السيسي لـ سيدة من بني سويف: «مصر جمايلها علينا كلنا»

وجهت سيدة من بني سويف، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية في مدينة أسوان الجديدة، اليوم الثلاثاء، قائلة: «جمايلك علينا كلنا»، ليرد الرئيس بحزم: «مفيش جمايل.. دي مصر جمايلها علينا كلنا»، فأجابت السيدة: «أنا فخورة بحضرتك».

سيدة تطلب من الرئيس حل مشكلة الصرف الصحي في قريتها

جاء ذلك بعد طلب السيدة من الرئيس، أن يتدخل لحل مشكلة الصرف الصحي في قريتها «قمن العروس»، بمحافظة بني سويف، مؤكدة أن «الناس مش عارفين يعيشوا فيها من المياه»، ليرد الرئيس عليها، بأن الدولة ستعمل على حل مشاكل كل قرى الريف المصري، وليس قرية واحدة.

جولة الرئيس بقرية غرب سهيل في محافظة أسوان

يذكر أن الرئيس أجرى جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، أمس، في إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي، لمحافظة أسوان، إذ مر على قرية غرب سهيل، لتفقد السوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة، وحسن ضيافتهم.