وزير الزراعة: الرئيس يدعم القطاع وطالب بإجراء دراسات مستفيضة

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن «مصنع 2»، الذي سيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاحه، خلال الأسبوع المخصص لافتتاح مشروعات الصعيد، ينتج الأسمدة الأزوتية في أسوان، مبينا أن الرئيس يوجه بتلبية متطلبات الزراعة.

دعم السيسي لقطاع الزراعة

وأضاف وزير الزراعة، خلال تصريحات تلفزيونية على فضائية «dmc»، أن السيسي يدعم قطاع الزراعة بشكل كامل، وتم الاهتمام بتوفير الأسمدة، ليكون هناك تكامل بين الزراعة والصناعة، مؤكدا على توجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لدراسة الرؤية المستقبلة لزراعة الأسمدة.

قطاع الزراعة يشهد نهضة غير مسبوقة

وأوضح الوزير، أن المشروعات الجديدة توفر أنشطة متعددة تشمل التعبئة والتغليف، وتزيد من تركز السكان في مناطق أخرى، وهذا يعد تطورا كبيرا في أداء الدولة المصرية، خاصة أن قطاع الزراعة يشهد نهضة غير مسبوقة خلال السبع سنوات التي مضت.

فائض في الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية

وتابع وزير الزراعة: «هناك فائض في الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، حيث يتم تحقيق اكتفاء محلي، وهذا يعد تعظيما للمواد الخام، وقيمة مضافة بدل ما أصدر المادة الخام، وده هيعظم الناتج القومي والعملة الأجنبية، وتلبية احتياجات الانتاج الزراعي وحمايته ضد تقلب المخاطر في تغير الأسعار العالمية».

السيسي يبدأ أسبوع افتتاحات الصعيد

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على افتتاح مشروعات في الصعيد فيما يسمى بأسبوع الصعيد، الذي بدأ الأربعاء الماضي بافتتاحات في أسيوط، ثم افتتاحات في أسوان ومحافظات الصعيد الآخرى.