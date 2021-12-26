وزير الزراعة: مشروع توشكى يشمل أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مشروع توشكى يشمل أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط من حيث العدد والإنتاج المتنوع وجودته واستخدام أحدث التكنولوجيات في الزراعة والري.

وأضاف القصير، في بيان، أن مشروع توشكى يضم أيضا زراعات للمحاصيل الاستراتيجية المهمة كالقمح والخضر والموالح والمانجو.

وتابع الوزير أن مشروع توشكى يؤكد توافر الإرادة والثقة وقدرة الدولة على إدارة المشروعات الكبرى وتحقيق النجاح وعلاج السلبيات وتصحيح مسار المشروعات التي تعثرت في الماضي.

مشروع توشكى يهدف إلى إنشاء مجتمعات جديدة

وأكد «القصير» أن مشروع توشكى من المشروعات الزراعية الواعدة والزراعة فيها لا بد أن يتبعها مشروعات أخرى كالثروة الحيوانية وإنتاج التقاوي والتصنيع الزراعي.

وأوضح الوزير أن مشروع توشكى يهدف إلى إنشاء مجتمعات جديدة وغالبية العاملين فيه من الصعيد.

ولفت الوزير إلى أنه يوجد في توشكى محطة بحوث تابعة لمركز بحوث الصحراء وأخرى تابعة لمركز البحوث الزراعية وأيضا محطة للميكنة الزراعية.