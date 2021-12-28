موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022.. يبدأ يوم 24

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 في أول شهور العام الجديد تمهيداً لصرف المرتبات لأكثر من 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة.

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية خلال شهر ديسمبر الحالي لتنسيق موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 بالإضافة إلى مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ثم مارس في العام الجديد.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

وحدد الكتاب الدوري موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 ليبدأ من يوم 24 يناير المقبل على أن يتم الصرف على مدار 5 أيام لتنتهي في 31 يناير من الشهر المقبل.

ويبدأ العاملون بـ33 وزارة وهيئة وجهة ومديرية تابعة للجهاز الإداري للدولة طبقا موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 في صرف الرواتب والأجور يوم الإثنين الموافق لـ 24 يناير ثم استكمال الصرف يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير المقبل.

وتستكمل وزارة المالية صرف مرتبات يناير 2022 يوم الأربعاء الموافق 26 يناير المقبل في حين تتوقف عن الصرف بسبب الإجازات الرسمية والراحات الأسبوعية لتعاود الصرف من جديد يوم الأحد الموافق لـ 30 يناير ثم الاثنين الموافق اليوم الأخير من الشهر نفسه.

ووفقاً للكتاب الدوري الذي حدد موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 يبدأ الموظفون والعمال بوزارات الصحة والسكان والداخلية والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الإدارية والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والعدل وقطاع الأعمال العام والمالية والتعاون الدولي والتنمية المحلية والخارجية والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين مرتبات شهر يناير 2022 يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر المقبل.

ضخ المرتبات في ماكينات الصراف الآلي منعا للتكدس

وأشار الكتاب الدوري لوزارة المالية إلى إتاحة صرف المرتبات في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة عبر ماكينات الصراف الآلي جنباً إلى جنب صرف المرتبات النقدي بالجهات والوزارات والهيئات منعاً للتزاحم والتكدس ومراعاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمكافحة جائحة كورونا.