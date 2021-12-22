مواعيد صرف مرتبات يناير 2022 .. 5 أيام لكل الوزارات والمديريات

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات يناير 2022 باعتباره أول صرف للمرتبات خلال العام الجديد، للتأكد من وجود تغير في نظام صرف الرواتب أم يظل الأمر كما هو، بهدف ترتيب أوضاعهم المادية وفقا لتلك المواعيد.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنّ العاملين بالدولة بدأوا صرف رواتبهم عن شهر ديسمبر، اليوم الأربعاء، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها للصرف على مدار 5 أيام خلال الشهر الجاري.

وأكد طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أنّه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات يناير 2022، وكذلك شهر فبراير، ومارس، لكل وزارة وهيئة والجهات التابعة لها.

بدء مواعيد صرف مرتبات يناير 2022 يوم 24

وأضاف «بسيوني»، في بيان له أنه تم تحديد موعد صرف مرتبات يناير 2022 للعاملين، وتقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على مدار 5 أيام خلال شهر يناير، حيث سيتم صرف المرتب في 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، وصرف رواتب 33 وزارة وهيئة يوم 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022

وأشار إلى صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 فبراير، ثم صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 فبراير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 فبراير.

‏وأوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مارس القادم، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 مارس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 27 و28 و29 مارس لكل العاملين بالدولة.

وتبدأ إتاحة مرتبات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وذلك لتقليل التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «الجائحة»، وهو ما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية.