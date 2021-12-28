الصحة تكشف سبب تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الشكوى من تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا، هو أحد مضاعفات التعافي بعد الإصابة بالفيروس وهى المعروفة بمتلازمة ما بعد التعافي، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متلازمة التعافى ما بعد كورونا لها أشكال كثيرة منها تنميل في عضلات الكتف والصدر وإحساس بالتعب والإرهاق وضيق في التنفس وتساقط الشعر والرغبة فى العزلة الإجتماعية، لافتا إلى أن هذه الأعراض تزول فى غضون 3 أشهر.

أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا

وتابع المصدر، أن تساقط الشعر يحدث بسبب العامل النفسي أيضا، مشيرا إلى أن متلازمة ما بعد كورونا تحتاج المتابعة مع طبيب متخصص أو الطبيب المعالج لتحقيق استجابة في أسرع وقت، مؤكدا أن لقاحات كورونا تساهم كثيرا في تفادي الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا في حال الإصابة بعد أخذ اللقاح.

الصحة تؤكد أهمية لقاحات كورونا

وأضاف المصدر، أن لقاحات كورونا لا تعطي مناعة تصل إلى 100% ولكنها تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، موضحا أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولها قدرة على مواجهة فيروس كورونا والتحورات التى تحدث لها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا بعد تسجيل الوزارة 851 حالة جديدة أمس ثبتت إيجابية تحاليلها بالفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة، وجددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والإنتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.