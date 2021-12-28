وظائف جديدة للخريجين في بنك مصر.. الشروط وكيفية التقديم

بعد الانتهاء من الدراسة بسنوات التعليم بجميع مراحله، وبمجرد الحصول على شهادة التخرج، التي تثبت حصول الشاب على مؤهل دراسي، يبدأ رحلة البحث عن وظائف شاغرة، في الكثير من المؤسسات المختلفة، سواء كانت تلك المؤسسات حكومية أو خاصة، وتعد البنوك من أكثر تلك المؤسسات التي يبحث الخريجين على وظائف شاغرة لها، وخصوصا خريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات.

وأعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حاجته لوظائف شاغرة، لخريجي كليات التجارة، أو هؤلاء الذين لديهم خبرة في العمل المصرفي، وجاءت تفاصيل إعلان التوظيف كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في مجال العمل المصرفي تتراوح بين 2 إلى 8 سنوات، أو إذا كان لديه خبرة ذات صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف معتمد من الائتمان.

- أن يكون لديه مهارة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- أن يكون المتقدم للوظائف سكان القاهرة.

- أن يكون المتقدم للوظائف خريج جامعي.

مسئوليات الوظائف الشاغرة في بنك مصر

- يقوم الموظف بتلقي ومراجعة مذكرات اقتراح الائتمان (CPMs) من خطوط عمل مختلفة إما لعلاقة ائتمانية جديدة، أو التجديد، أو التجاوز، أو المعاملات الخاصة.

- تحديد جميع أنواع المخاطر التي تحيط بحالة الائتمان ودرجتها وأين يتم تخفيفها أم لا.

- إجراء التقييمات النوعية والكمية لتطبيق الائتمان.

- تحليل وتقييم البيانات المالية ونسب العملاء من الشركات لتسليط الضوء على المخاطر المالية الرئيسية.

- تقديم التوصيات (من خلال مذكرة مخاطر الائتمان) بناءً على تحليل وتقييم مخاطر الائتمان.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في بنك مصر، إرسال السيرة الذاتية الخاصة به على الحساب الرسمي لبنك مصر عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».