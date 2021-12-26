وظائف متاحة للعمل في البنوك.. منها مصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن كل من بنك الإسكندرية والمشرق وأبو ظبي الإسلامي، عن وظائف شاغرة للعمل لدى تلك المؤسسات المالية والمصرفية، بشروط ومؤهلات ومهام يجب القيام بها، والتي ترصدها «الوطن» في ضوء سلسلة الخدمات اليومية المتعلقة بحركة الوظائف التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظائف بنك الإسكندرية

شارك بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى «Senior Digital Marketing Officer»، بشروط هي:

- من 3 إلي 5 سنوات خبرة في مجال ذي صلة.

- مهارات التواصل الجيد.

- تجربة مع «Facebook Ad Manager» أمر لا بد منه.

- لديه خلفية قوية لإنشاء المحتوى.

- مراقبة الأنشطة التنافسية عبر الإنترنت، وتقييم التحسينات ذات الصلة، وسهولة الاستخدام، ومدى الصلة بالسوق عبر الإنترنت.

- إدارة جميع خطط وأداء إعلانات الوسائط الاجتماعية / الوسائط الرقمية.

- العمل مع الشركاء في التقويم الشهري لتحقيق أهداف ALEXBANK.

- إدارة وكالات الوسائط الرقمية إدارة حملات العلامات التجارية والمنتجات عبر الإنترنت لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وجذب العملاء المحتملين.

- الإشراف على تطوير المحتوى وتنفيذه.

- إدارة أنشطة التسويق الإلكتروني لتعزيز بوابات ALEXBANK.

- يمكن التقديم السريع للوظيفة من خلال موقع البنك عبر «لينكد إن».

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن وظيفة خالية وهي «Irregular Acc. &Legal Seizure Team Leader»، بشروط ومهام هي:

- شهادة جامعية / كلية في إدارة الأعمال.

- أكثر من 5 سنوات من الخبرة المصرفية ذات الصلة.

- مهارات الإدارة.

- مهارات الاتصال الفعال.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- مهارات الحاسوب.

- التحكم في عمليات تنشيط الحسابات الخاملة اليومية من خلال فروع الشبكة ومراكز التشغيل عن طريق تطبيق سياسات وإجراءات البنك للتحكم في المخاطر المتعلقة بالحسابات الخاملة.

- التحكم في الحسابات الصغرى اليومية التي بلغت سن الرشد والمتابعة مع الفروع للحصول على المستندات المحدثة للقاصر التي بلغت سن الرشد والتحكم في أي معاملات بعد تاريخ الأغلبية وفقًا للقانون & P&P.

- يمكن التقديم السريع للوظيفة من خلال موقع البنك عبر «لينكد إن».

وظيفة بنك المشرق

وأخيرا نوه بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة «Product Manager- Cards»، بشروط هي:

- من 6 إلى 8 سنوات خبرة في التسويق وإدارة العلامات التجارية مع التعرض المحدد لأعمال بطاقات الائتمان الرائدة.

- مهارات تحليلية ممتازة لتتبع اتجاهات المحفظة وتحديد نقاط الضعف/الفرص للاستفادة من فرص الاستحواذ.

- مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتواصل لتنفيذ وتنسيق عمليات إطلاق المنتجات الجديدة وتجديدات المنتجات والعروض الترويجية الأخرى.

- مسؤول عن إنشاء منتج لبطاقات الائتمان عبر القطاعات التي ستكون المحرك الرئيسي للأرباح المستقبلية.

- مسؤول عن إطلاق بطاقات ائتمان جديدة.

- تطوير التواصل لتحسين حيوية العلامة التجارية وبروزها.

- إدارة العلاقات ذات العلامات التجارية المشتركة لضمان التوافق مع احتياجات العمل الإجمالية.

- يمكن التقديم السريع للوظيفة من خلال موقع البنك عبر «لينكد إن».