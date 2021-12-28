مقتل 38 شخصا بانهيار منجم ذهب خلال عملية تنقيب عشوائي في السودان

أدى انهيار منجم للذهب قرب مدينة النهود، بولاية غرب كردفان، على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة السودانية الخرطوم، إلى مصرع 38 شخصا، كانوا ينقبون ضمن عملية تنقيب عشوائي، بعيدا عن التنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية، المسئولة عن الرقابة الحكومية على أنشطة التعدين.

ونعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وهي الجهاز الرقابي الحكومي، على أنشطة التعدين، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الضحايا، حيث جاء في البيان: يحتسب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، ومدير مكتب الشركة بولاية غرب كردفان والعاملون بالشركة، عند الله تعالى 38 من المعدنيين التقليديين الذين استشهدوا جراء انهيار منجم أم دريساية بوحدة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

المنجم الذي وقع به الحادث سبق إغلاقه لعدم صلاحيته للتعدين

وكشف البيان عن أن: المنجم الذي وقع فيه الحادث كان قد تم إغلاقه ومنع العمل به من قبل حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن الولاية لعدم صلاحيته للتعدين بسبب الانهيار، حيث تمت حراسته بواسطة قـوى أمنية لفترة، ولكن بعد التأكد من التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم، تم سحب القوى الأمنية، ليعاود المعدنيون التسلل للعمل في المنجم مجددا وبكثافة كبيرة، مستغلين انشغال القوات الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان.

وأهابت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بمن وصفتهم بالمجتمعات المحلية والجهات المختصة في الولاية بضرورة التنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لتستأنف نشاطها في قطاع التعدين الذي توقف بفعل المجتمعات المحلية منذ عام 2019، حتى تضطلع بمسؤلياتها في الإشراف والرقابة ومحاصرة الحوادث المتكررة.

الحادث ليس الأول في هذا المنجم.. 4 ماتوا في يناير الماضي

وأكد مسؤول بالشركة السودانية للموارد المعدنية، أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم، إذ سبق ولقي 4 أشخاص حتفهم فيه، يناير الماضي، وأضاف: أغلقت السلطات وقتها المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراسة تم سحبها قبل شهرين، بحسب وكالة فرانس برس.

وانتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان، منذ أكثر من عقد من الزمن. وتقدر الجهات الحكومية السودانية عدد من يعملون في هذه المناجم بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80% من إنتاج السودان البالغ حوالي 80 طنا سنويا.