مصدر بالبترول: إعلان نتيجة مزايدة التنقيب عن الذهب الثانية بداية 2022

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أنه سيجري الإعلان عن نتيجة الجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية والمعادن الثمينة المصاحبة، بداية العام المقبل 2022، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تأخير الإعلان جاء بسبب تداعيات فيروس كورونا وظهور المتحور الجديد «أوميكرون».

وقال المصدر إنه كان من المفترض إعلان نتيجة الشركات الفائزة في الجولة الثانية لمزايدة الذهب خلال الربع الثالث من عام 2021.

كورونا ومتحوراته سبب تأخير إعلان نتيجة المزايدة

وأشار المصدر إلى أن فيروس كورونا وتحوراته الجديدة التي تظهر بشكل دائم، تسببت في تأخير الإعلان عن الفائزين في المزايدة.

وأعلنت هيئة الثروة المعدنية، إغلاق الجولة الثانية من مزايدة الذهب للبحث والتنقيب، في 17 مايو الماضي، وفق الفترة المحددة من جانب الهيئة للمزايدة.

فوز 11 شركة في الجولة الأولى من المزايدة العالمية

وأعلنت وزارة البترول طرح الجولة الثانية من مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب في نوفمبر 2020، عقب إعلان نتائج الجولة الأولى من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب، وفازت 11 شركة للبحث والتنقيب عن الذهب خلال الجولة الأولى من المزايدة التي طرحت في مارس عام 2020، منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، بعد شراء 23 شركة عالمية ومصرية لحزم البيانات الخاصة بالمزايدة التي تضم تفاصيل الأماكن والقطاعات ومساحتها، والعديد من المعلومات عن المناطق المطروحة للمزايدة، وتقدم لها رسميا 17 شركة.

وتأتي هذه النجاحات التي يحققها قطاع الثروة المعدنية بسبب برنامج التطوير والتحديث الذي يجري تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب.