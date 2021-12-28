«ضابط» يتنكر للقبض على عاطل عرض بيانات حساسة للبيع عبر الإنترنت

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تحت إشراف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، تفاصيل سقوط عاطل فى منطقة العمرانية بالجيزة، لقيامه بانشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لعرض بيانات حساسة خاصة بالمواطنين مقابل مبالغ مالية.

ووفقا للتحريات فقد تبين قيام المتهم بشراء عدة «فلاشات» تحتوي على بيانات كاملة للمواطنين تشمل حسابات بنكية وكلمات سر، من شخص قام بالاستيلاء عليها من موقع خارج مصر، وعرض تلك البيانات للبيع للهاكرز والشركات.

ضابط يتنكر

وعقب رصد الصفحة، اتصل ضابط بالمتهم وأخبره أنه وكيل شركة عالمية للخدمات وأنه يرغب في شراء الفلاشات التي تحتوي على بيانات المواطنين ولدى مقابلته وتسلم الفلاشات تم القبض عليه.

وأفادت التحريات أن المتهم أنشأ صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للتسويق لبيع بيانات المواطنين المستولى عليها من على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وألقي القبض على المتهم، وبتفتيش مسكنه تم ضبط جهاز حاسب آلى وهاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه.

اعتراف المتهم

المتهم أقر بإنشاء الصفحة وعرضه لتلك البيانات للبيع مقابل مبالغ مالية لاستخدامها من قِبل عملائه فى عمليات التسويق لمنتجات شركاتهم، وأنه تحصل على تلك البيانات من أحد الأشخاص، وبتكثيف الجهود تم تحديده وضبطه، وبحوزته جهاز كمبيوتر «لاب توب» بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على العديد من بيانات المواطنين.

سرقة بيانات بنكية

وبمواجهته أقر بإعطاء البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين للمتهم الأول لبيعها، وأضاف بأنه يتحصل على تلك البيانات من أحد المواقع المؤسسة خارج البلاد، التي يتردد عليها ويشترك بها العديد من حائزي ومحللي تلك البيانات ومتاح للعامة الولوج إليه والتحصل علي تلك البيانات من كافة دول العالم وتبادلها بين أعضائه لإعادة تحليلها، وتصنيفها لفئات محددة وفقاً للوظيفة أو السن أو المستوى الاجتماعي وإعادة بيعها عقب ذلك لمندوبي المبيعات والتسويق للشركات للاستعانة بها في تسويق منتجاتها.