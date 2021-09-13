شركة أمن إلكتروني: قراصنة حاولوا سرقة بيانات لجنة تابعة لوزارة دفاع كوريا الجنوبية

قالت شركة كورية جنوبية للأمن الإلكتروني، إن قراصنة قد يكونون على صلة بكوريا الشمالية، حاولوا سرقة بيانات لجنة استشارية تابعة لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت شركة «إي إس تي سيكيورتي»، انه تم إرسال رسائل إلكترونية إلى بعض أعضاء اللجنة الاستشارية في وقت سابق من الشهر الجاري من قبل قراصنة انتحلوا صفة مسؤولين من القسم المعني بكوريا الشمالية في وزارة الدفاع، لإخطارهم بالندوة القادمة بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018.

وبعد أيام قليلة، تم إرسال رسالة أخرى تطلب من أعضاء اللجنة فتح المستندات المرفقة والتي تبدو كوثائق حكومية رسمية، وأشارت الشركة الكورية الجنوبية، إلى أنها تشتبه في أن مجموعة القرصنة «ثاليوم» المرتبطة بكوريا الشمالية تقف وراء محاولة الاختراق.

«يونهاب»: لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ملموسة من محاولة الاختراق

وقام القراصنة بإرفاق ملفات خبيثة في المستندات المرفقة بالرسالة يمكنها تثبيت برامج ضارة على أجهزة المستخدمين مما يسمح لهم بسرقة البيانات منها، فيما أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ملموسة من محاولة الاختراق.

وفي سياق آخر، اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم، أن الاختبار الصاروخي الذي أجرته كوريا الشمالية يمثل تهديدا لجيرانها والمجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت كوريا الشمالية، أجرت في وقت سابق، اختباراً بنجاح لصاروخ جديد من طراز «كروز» طويل المدى في عطلة نهاية الأسبوع، وأجريت تجارب الإطلاق، خلال اليومني الماضيين بحضور كبار المسؤولين الكوريين الشماليين.

وقطعت الصواريخ مسارا طوله 1500 كيلومتر قبل أن تبلغ هدفها الذي لم تحدده وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقالت «القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ» في بيان، إن هذا النشاط يلقي الضوء على التركيز المستمر لـ بيونج يانج على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يمثّه ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي.

بدوره، أعلن مصدر مسؤول في إقليم بريمويه الروسي المتاخم لشبه الجزيرة الكورية شرقي البلاد، أن الاختبار الكوري الشمالي، لم يؤثر على مستوى الإشعاع الطبيعي في الإقليم، موضحا أن المستوى الإشعاعي في بريموريه خلال عطلة نهاية الأسبوع كان طبيعيا، والآن هو بين 10 و11 ميكرو آر/ساعة، وهو ما يتوافق مع المؤشرات الطبيعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية.