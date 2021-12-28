السيسي يمازح شباب الجامعة الألمانية عن الهوية البصرية: «بكام»

قدم عدد من شباب الجامعة الألمانية عرضًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل فني على المسرح الروماني، عقب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، للهوية البصرية لمحافظة أسوان، ضمن مشروع الهوية البصرية لعدد من محافظات مصر.

السيسي يمازح شباب الجامعة الألمانية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ممازحا شباب الجامعة الألمانية: «بكام، مش لازم لما تعملوا الكلام ده كله تقولوا يتكلف كام، ويبقى عندكم ناس بتعمل في الاقتصاد، تقول اللي إحنا بنطرحه عليك ده يتكلف كذا، احنا هنعمله بأمر الله، كنت أتمنى لو إحنا حبينا نعمل ده، سواء على المناطق الحكومية أو المطارات، بس بنسأل يتكلف كام».

السيسي: أنتم شباب جميل

وتابع السيسي: «أنتم شباب جميل واللي عملتوه حاجة تفرحنا وتسعدنا، عاوز أقول من خلالكم، عرفنا إن احنا ممكن نخلي الدولة كلها تعمل للدولة كلها، مش الجامعة الألمانية عملت، طب فيه جامعات بتعمل حاجات كتير، شكرا ليكم».