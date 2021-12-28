السيسي: «البناء العشوائي» ليست أزمة وزير أو محافظ بل ثقافة ممتدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ثقافة البناء العشوائي أدت إلى خروج البلد عن السيطرة، وأصبحت السيطرة على الامتداد العمراني العشوائي، أمرًا صعبًا على الأجهزة التنفيذية.

السيسي: العشوائيات ليست أزمة وزير أو محافظ أو محليات

وتابع السيسي، خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة، اليوم، أن هذه الأزمة ليست أزمة وزير أو محافظ أو حتى المحليات، مضيفًا: «دي ثقافة وامتدت يا جماعة، وبلد خرج عن السيطرة، وبقت فيه ممارسات يصعب بالوسائل التقليدية والنظم الموجودة التغلب عليها.. بدليل البناء على الأراضي الزراعية».

وأشار الرئيس، إلى أحد المباني التي عرضت عليه، وقال للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «يعني 150 يوم يا دكتور مصطفى معرفتش توقفه!.. الآليات ضعيفة جدًا، يبقى الدولة هي اللي تبني في المدن المختلفة».

الرئيس يشهد عدد من الافتتاحات

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، افتتاح عدد من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي كالتالي: المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وافتتاح والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بمدينة قنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة عبارة عن 528 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة، عبارة عن 3336 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة ويضم 2040 وحدة سكنية.