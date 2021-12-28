السيسي: الفقير لا يملك إلا الأفكار «يقول يارب عشان يعينه على نجاحها»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «الفقير معندهوش غير الأفكار، ويقعد طول الليل والنهار يقول يارب، عشان يلهمه الفكرة، ويقول يارب عشان يعينه على نجاحها، وبفكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لما كان وزير الإسكان، قولتله معاك كام، قالي معايا 750 مليون جنيه للاستثمارات، وميزانيتك كام قالي 8 مليارات جنيه».

السيسي: الملاءة المالية حاليا 400 مليار

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مدينة أسوان الجديدة، على هامش افتتاحات مشروعات قومية وتنموية في الصعيد: «قلت للدكتور مصطفى وقتها، 8 مليارات ايه اللي معاك؟ يا راجل، أنا بقول تاني للمصريين، الملاءة المالية حاليا 400 مليار، والاستثمارات 150 مليار، لسه، أه طبعا لسه، لما يبقى معانا تريليون و2 تريليون و3 تريليون نقول تمام، وده بالأفكار، وبالإقدام، وبالعمل والإصرار، ربنا يوفق بإذن الله، وشكرا جزيلا».

السيسي: «التحدي اللي قدامنا أننا نعمل شقق إيجار»

وتابع: «عشان كده التحدي اللي قدامنا أننا نعمل شقق إيجار.. والله وهعملها.. وقولت هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشهم.. يا عريس يا عروسة يا جداد خشوا عيشوا وادفعوا إيجار دي فرصة عشان نقدر ننجح فكرة الإيجار.. لأن بقت فكرة الناس كلها دلوقتي في التمليك».

وأوضح: «كان فيه زمان يفط موجودة على العمارات بتقول شقق للإيجار، وبالمناسبة كانت الشقق متشطبة من كل الوجوه.. ده كان من 50 سنة».