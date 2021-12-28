بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية فنية بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية فنية بالمسروح الروماني، عقب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، وقدمت قناة «إكسترا نيوز»، بثًا مباشرًا لفعاليات الاحتفالية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، افتتاح عدد من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي كالتالي: المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وافتتاح والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بمدينة قنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة عبارة عن 528 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة عبارة عن 3336 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة ويضم 2040 وحدة سكنية.

فيلم تسجيلي بعنوان بلاد الذهب

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة يحمل عنوان «بلاد الذهب»، يتحدث عن محافظات الصعيد، ومحافظة أسوان وثقافتها وكنوزها وأهلها، وخطة الدولة لتغيير وجه الحياة فيها.

جولة الرئيس في مدينة أسوان الجديدة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات صعيد مصر ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، والذي شمل افتتاح عدد من المشاريع ومحاور الطرق العملاقة في عدد من المحافظات.