وزير الإسكان: «نتعامل مع العمران الجديد بطريقة ابن هيساعد الشيخ»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن المجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت في إصلاح منظومة العمران بمعناها الحقيقي وهي النمو والتطور وليس السكن فقط مشيرًا إلى أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يقول «إحنا بنعمل مجتمعات عمرانية وليس عمل إسكان فقط»، وذلك خلال فعالية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان الجديدة.

نقلنا الأنشطة المكدسة في المدن لتطوير البنية الأساسية

وأضاف «الجزار»، أننا بدأنا بنقل الأنشطة المكدسة في المدن، وتطوير البنية الأساسية، وإحلال المناطق، مؤكدًا أن العمران الجديد والمجتمعات العمرانية الجديدة لها دور في النهوض بالدولة: «دي الابن إللي هيساعد الشيخ الكبير إللي أصابته الشيخوخة، وأقصد بذلك العمران القديم، المجتمعات العمرانية الجديدة اللي بنشتغل عليها لها دور على نطاق المدن التي ترهلت وأصبحت غير قادرة على أداء وظيفتها».

وزير الإسكان يوضح الهدف من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة

وأشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية: « العمران الجديد بيقول أنا هاجي وهشتغل وهقوم بالدور ده عشان نتيح الفرصة للعمران القائم القديم إللي أصابته الشيخوخة أنه يتعالج، بس مش نعالج ونوقف الدنيا، لا نعمل مجتمعات عمرانية جديدة الأول، وده اللي بيفسر ضغط السيسي علينا في والوقت وحجم الإنفاق، مش هنستنى النشء إنه يكبر كان المفروض نعمله من 20 سنة».