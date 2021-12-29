«أحمد» سافر للسعودية للإنفاق على أشقائه الأيتام فعاد جثة في صندوق

35 يوماً فقط تلك التي مرت على سفر الشاب أحمد عبد الحميد عبد الكريم إلى المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء إجازته التي قضاها برفقة والدته وأشقائه الثلاثة بمنزلهم بقرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث أهدى كل منهما هاتفاً جديداً وأعطاهم أموالاً يدفعون منها مصاريف دراستهم ويشترون بها متطلباتهم دون أن يدري أنّ هذه هي المرة الأخيرة التي يرونه ويراهم فيها، حيث ودعهم وسافر، ثم اتصل بهم بعد سفره وتحدثّ معهم عبر خاصة «فيديو كول» مكالمة طويلة ثم أُصيب بأزمة قلبية أنهت حياته.

رحل رب الأسرة

وقال إبراهيم شقيق «أحمد» في حديث خاص لـ«الوطن»، إنّهم يعيشون في قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وأنّ والدهم توّفي قبل 5 أعوام، فتحّمل شقيقه مسؤولية الأسرة بالكامل، وأصبح هو الأب لأشقائه، موضحاً أنّه كان يعمل في تجارة الماشية والخراف، حتى تمكن من السفر إلى السعودية قبل عام للعمل في شركة مقاولات برفقة خاله، وكان ينفق عليه هو وشقيقه وشقيقته ووالدته وجدته التي تعيش معهم، خصوصاً أنّهم لا يمتلكون سوى معاش بسيط من والدهم.

ألحق شقيقيه بالهندسة

وأشار «إبراهيم» إلى أنّهم كانوا يشعرون أنّه والدهم وليس شقيقهم، خصوصاً أنّه كان شديد الحرص على تعليمهم وإلحاقهم بكليات القمة، حتى التحق شقيقه الأوسط بكلية الهندسة المدنية، وهو بكلية هندسة البترول، وشقيقتهم التلميذة بالصف السادس الابتدائي، موضحاً أنّه كان يتكفل بكافة مصاريف الدراسة والملابس.

تفاصيل الزيارة الأخيرة

وأوضح أنّ شقيقه جاء في أول إجازة له قبل 3 أشهر ومكث معهم شهراً حيث أغدق عليهم بالهدايا والأموال خلالها، ثم سافر منذ 35 يوماً، ثم سافر مرة أخرى إلى عمله في شركة مقاولات بمدينة الرياض بالسعودية حتى يستعد للزواج.

آخر لحظات قبل وفاته

وأضاف أنّه كان يتحدث معهم قبل وفاته بدقائق، حيث ظل يتحدث معهم عبر «فيديو كول» لفترة طويلة، ثم أغلق معهم وكتب عبارة «الحمد لله على كل حال» عبر «الواتساب» نظراً لشعوره بألم في الصدر.

معرفة الخبر المشؤوم

وتابع أنّهم فوجئوا باتصال من خاله الذي يعمل شقيقه برفقته في صباح اليوم التالي يخبرهم بوفاته إثر إصابته بألم في الصدر عقب إغلاق المحادثة معهم، موضحاً أنّه تم نقل شقيقه إلى مستشفى الملك سلمان، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته بواسطة إنعاش القلب بالصدمات الكهربائية لأكثر من 20 دقيقة ولكنه لم يستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة، موضحاً أنّ الخبر نزل عليهم كالصاعقة، ما جعلهم يشعرون بأنّ ظهرهم انكسر خصوصاً أنّه كان لهم الأب بعد وفاة والدهم.