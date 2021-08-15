«ذهب لحضور فرح صدمته سيارة».. وفاة شاب بعد غيبوبة شهرين بالفيوم  

لم يكن «عمرو» صاحب الـ 18 عاما، ابن مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، يعلم أنّ ذهابه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه سيكون سببًا في نهاية حياته، بعدما دهسته إحدى السيارات التي كان قائدها يتأرجح بصورة جنونية، ابتهاجا بالزفاف، بينما كان يستقل «عمرو» دراجة بخارية، فدهسته السيارة وسقط عن دراجته مغشيًا عليه، وتبيّن إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وجرى نقله إلى المستشفى وإجراء عدة عمليات جراحية له، فظل في غيبوبة لفترة دامت نحو شهرين دون أن تتحسن حالته، حتى توفي متأثرًا بإصابته.

إصابة شاب بنزيف بالمخ بعدما دهسته سيارة في حفل زفاف

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهرين ماضيين، حينما تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم السابق، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي السابق، يفيد ورود بلاغاً من الأهالي بإصابة عمرو محمد عبد المحسن (18 عاما) بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، في حادث تصادم، خلال استقلاله دراجة بخارية بعدما دهسته سيارة كان يقودها سائقها بطريقة جنونية خلال حفل زفاف.

شاب يدخل في غيبوبة لمدة شهرين بعدما دهسته سيارة

وجرى نقل عمرو إلى مستشفى الفيوم العام، ومنها إلى مستشفى مكة التخصصي، وتبينّ إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في الفكين وكسر بالكتف والحوض وتمزق أربطة اليد اليسرى، وجرى إجراء عدة عمليات جراحية له، أبرزها تركيب 6 شرائح للفكين ومسمار بالإصبع، وعمليات تجميل وقد نجحت جميع العمليات، ثم صرح له طبيب المخ والأعصاب بالخروج من المستشفى، وما إن وصل إلى منزله أصابته حالة من الصرع وظل يصرخ، فنقلته أسرته للمستشفى مرة أخرى، وجرى إجراء عملية جراحية لتغيير صمام المخ بسبب وجود كويرات هوائية داخل الجمجمة لم يتم استخراجها بالكامل فتسببت في تلوث الماء السائل الداخلي بالمخ وحدوث صديد وتقيح وساءت حالته ودخل في غيبوبة.

والد الشاب الراحل يعتدي على طبيب مخ وأعصاب انتقاماً لابنه

وأُصيب والد الشاب بنوبة غضب بسبب ما وصفه بإهمال طبيب المخ والأعصاب المتابع لحالة ابنه خصوصاً أنّه رفض الدخول لتوقيع الكشف الطبي على ابنه بعد عودتهم للمستشفى مرة أخرى، فانتظر خروجه من المستشفى واعتدى عليه بمنجل، وأصابه في يده، وجرى القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 9465 إداري قسم شرطة أول الفيوم لسنة 2021، وجرى حبس والد الشاب على ذمة التحقيقات ويجرى تجديد الحبس له حتى يومنا هذا، فيما تم نقل "عمرو" إلى مستشفى التأمين الصحي.

وفاة عمرو بعد أكثر من شهرين في غيبوبة تامة

وتوفيّ «عمرو» اليوم الأحد، بعد بقائه في غيبوبة تامة دامت لأكثر من شهرين بسبب فشل عملية تركيب صمام بالمخ، ولا تزال جثته في مشرحة مستشفى التأمين بالفيوم تحت تصرف النيابة العامة.