وفاة شاب في ظروف غامضة بالفيوم.. قُتل أم أنهى حياته أم سقط من منزله؟

هل أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية أو ضائقة مالية.. أم قتله شخص آخر لخلاف بينهما.. أم سقط من فوق سطح منزله قضاء وقدر دون أن يكون هناك شبهة جنائية؟!.. أسئلة كثيرة تدور في أذهان أهالي قرية «قوتة» التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد العثور على جثة شاب في أواخر الثلاثينيات من عمره، إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة، دفعت الجميع للتساؤل عن سبب وكيفية وفاته، حيث هرع به أحد أقاربه ونقله بسيارته الملاكي ليقابل سيارة الإسعاف في الطريق نظراً لكون القرية نائية.

بلاغ بمصرع شاب في ظروف غامضة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بتلقيهم استغاثة لنقل جثة شاب سقط من علو، وأنّهم تسلموا من سيارة ملاكي خاصة بأحد أقاربه الذي حاول إسعافه ولكنه توفى في الطريق.

وفاة شاب سقط من علو

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة يوسف الصديق، برئاسة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ بقرية قوتة، وتبين وفاة شاب ناصر على جابر، 38 سنة، إثر سقوطه من علو، وإصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ جراء ارتطام رأسه بالأرض من علو.

الإسعاف تتسلم الجثة من سيارة ملاكي

وحاول أحد أقارب المتوفي، أن ينقله بسيارته الملاكي للمستشفى أملاً في إنقاذ حياته، فنقله في سيارته التي تحمل أرقام «ف ح ل 5974»، من الطريق السياحي أمام مدخل قرية «كحك» وتسلمته سيارة الإسعاف من على طريق بحيرة قارون السياحي أمام مدخل القرية بنطاق مركز يوسف الصديق، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.