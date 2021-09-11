كلية الهندسة جامعة عين شمس.. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة عن كلية الهندسة جامعة عين شمس والأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بها، وذلك عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة، وتزامنا مع بدء الكليات في استقبال الطلاب الجدد للتقديم وإجراء الكشف الطلاب للطلاب الملتحقين بها.

ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لكلية الهندسة جامعة عين شمس والأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق

تعد كلية الهندسة من الكليات قمة التي يلتحق بها طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، من أجل الدراسة في برامجها الدراسية وأقسامها المميزة، بالإضافة إلى طرق التدريس بالكلية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الهندسة جامعة عين شمس

- بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تمّ ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة للتقديم والتي جاءت كالتالي:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

شروط الالتحاق بكلية الهندسة عين شمس:-

1. أن يكون الطالب من الحاصلين علي الثانوية العامة ويريد الالتحاق بالكلية.

2. أن يستوفي الطالب الحد الأدنى للقبول طبقا لما يحدده مكتب التنسيق في كل عام.

أقسام كلية الهندسة جامعة عين شمس

تضم كلية الهندسة جامعة عين شمس 12 قسما أكاديميا، ويدرس فيها الطالب خمس سنوات، ويعتبر العام الأول من الكلية مرحلة إعداد للطالب للدخول إلى النظام الهندسي والتعلم عليه.

ويتم تحديد قسم الطالب بناء على الدرجات التي حصل عليها في مرحلة الإعداد.

أقسام كلية الهندسة جامعة عين شمس

قسم الهندسة الكهربائية

يشمل ثلاث أقسام منها هندسة القوى والآلات الكهربائية وهندسة الاتصالات وقسم الكمبيوتر.

قسم الهندسة المعمارية من بينه قسم التخطيط العمراني.

قسم الهندسة المدنية من بينها قسم الري والإنشاءات.

الهندسة الميكانيكية من بينها قسم هندسة الإنتاج والسيارات ويعد من أفضل تخصصات الهندسة.

قسم الفيزياء والرياضيات الهندسية.

الدرجات العلمية في كلية الهندسة جامعة عين شمس

تمنح كلية الهندسة درجة البكالوريوس في واحدة من التخصصات التالية:

- الهندسة المعمارية ويتم الحصول عليها في واحدة من التصميمات التالية التصميم العمراني والتخطيط.

- الهندسة المدنية في واحدة من التخصصات التالية الإنشاءات أو الأشغال العامة.

- الهندسة الميكانيكية في واحدة من التخصصات التالية الإنتاج أو السيارات والقوى الميكانيكية أيضا.

- الهندسة الكهربائية بواحدة من التخصصات التالية هندسة الكمبيوتر وهندسة القوى والآلات الكهربائية.

مقررات أقسام كلية الهندسة جامعة عين شمس

-قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

يعلم الطالب مهارات لمعرفة إشارات الاتصالات والشبكات ونظمها، والأجهزة الضوئية والموجات الدقيقة والدوائر

ويهدف القسم أن يصبح لدي الطلاب القدرة علي حفظ الدوائر الإلكترونية والنظم.

- قسم الري والهيدروليكا

يهتم القسم بدراسة هندسة الموارد المائية وإدارة المياه، وتصميم المنشآت المائية والملاحة الداخلية، وهندسة الري والصرف، وهندسة الموانئ وميكانيكا المواقع، وهندسة الأنفاق والسدود.