متحدث الصحة: انتهاء وباء كورونا أمنية العالم أجمع في 2022

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة القضاء على فيروس كورونا المستجد في العام الجديد 2022، موضحًا أن انتهاء الوباء إحدى أمنيات الوزارة والدولة المصرية والعالم أجمع في العام الجديد، لكن العلم يقول إننا ما زلنا في الوباء، خاصة مع محاولات فيروس كورونا أن يستمر من خلال تحوراته المتعددة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين علي الدهراوي وأسامة أمين، في برنامج «صناعة مصرية».

إدخال التطعيمات للقضاء على فيروس كورونا

وأضاف عبد الغفار أن كل محاولات الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان في التعامل مع الانتشار الوبائي، بفضل الله حتى هذه اللحظة «ناجحة»، موضحًا أنه يجرى متابعة ما يدور في العالم أجمع من أبحاث حول أي دواء جديد يخفف من أعراض الفيروس وحدته، وكذلك إدخال التطعيمات التي ستعمل على القضاء على فيروس كورونا وتقلل من شدته وحدته وكثرة انتشاره، حتى تصبح أعراضه مثله مثل الانفلونزا الموسمية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توفير 109 ملايين جرعة

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك التزاما مباشرا من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بالعمل على احتواء الوضع الوبائي، وهناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بتوفير جميع أنواع اللقاحات بكميات تغطي حاجة المصريين وضيوف مصر، متابعا:«الحمد لله تم توفير 109 ملايين جرعة، واستهلاك 55 مليون جرعة فقط».

مصر لم تكتف فقط بشراء اللقاحات

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن مصر لم تكتف فقط بشراء اللقاحات، بل تصنع لقاح سينوفاك الصيني في مصانع فاكسيرا بمصر بالعجوزة، كما أن هناك جهودا حثيثة من المركز القومي للبحوث للعمل على إنتاج لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا، مشيدًا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الطبي في مصر وفي كافة القطاعات خلال جائحة كورونا، إذ إن الرئيس السيسي خصص 100 مليار جنيه للإنفاق على تداعيات أزمة كورونا خلال الموجة الأولى للفيروس.