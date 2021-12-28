«الصحة»: متحور «دلتا» أكثر خطورة من «أوميكرون».. يهاجم الرئة

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن متحور «دلتا»، أكثر خطورة من متحور «أوميكرون»، والسبب في ذلك، سرعة الانتشار الفائقة، بالإضافة الى أن أوميكرون لا يهاجم الرئة، كما يفعل «دلتا»، مشيرا إلى أنه يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي فقط.

وتابع المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحور أوميكرون، سيكون المتحور السائد خلال العام المقبل، وهو متحور ليس بخطورة باقي المتحورات، بالعكس هو سريع الانتشار فقط، وأعراضه مثل نزلات البرد تماما.

الصحة مستعدون لكل التطورات الجديدة لفيروس كورونا

وأوضح المصدر، أن مستشفيات العزل الصحي جاهزة في أي موجة، وهناك وفرة فى أسرة الرعايات، لكن يجب الانتباه إلى أن اللقاحات تعمل على تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، فضلا عن تخفيف شدة الأعراض، وتجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة، مشيرا إلى أن كلمة السر في جعل إصابات كورونا في الموجة الرابعة بسيطة من حيث الأعراض، هو أخذ المواطنين اللقاحات.

وأضاف المصدر، أن لقاحات كورونا فعالة لمواجهة فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، ولا صحة بأن اللقاحات تفقد فعاليتها أمامه «الحمد الله كل المتحورات التى ظهرت لفيروس كورونا ضعيفة، وما يحدث رغبة الفيروس فى البقاء لذلك يتحور، لكن تحوراته ضعيفة»، مشيرا إلى احتمالية أن يكون فيروس كورونا بصفة عامة فيروس موسمي وسيتم التطعيم بشكل سنوى عليه كالإنفلونزا الموسمية.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.