الصحة: أوميكرون سيجتاح العالم والتطعيم ضرورة للوقاية من الإصابة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن متحور أوميكرون سيكون المتحور السائد عالميا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنهاية شهر يناير المقبل، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي صادر عن الوزارة، إنّ التطعيم بات ضرورة لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد.

ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية

ووفقا لبيان صحفي، أكد «عبد الغفار»، أنّ الجرعة التنشيطية مهمة لمن مرّ على تطعيمهم 6 أشهر أو أكثر، ولابد من ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات وداخل المباني المغلقة حفاظًا على التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ معظم إصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا بسيطة ومتوسطة وفي العزل المنزلي.

الصحة: زيادة معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وأكد زيادة معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل العزل الصحي، مشيرا إلى توافر كافة أدوية علاج كورونا والمخزون الاستراتيجي.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بضرورة الإسراع في الحصول على اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة التي وضعتها الوزارة بنهاية العام الجاري وهو تطعيم 40% من المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مصر مليونين و315 ألفًا و910 جرعات من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي أمس الأول، وقالت الوزارة إن الشحنات تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.