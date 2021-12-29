«واتساب» يعتزم إضافة مميزات جديدة لتحقيق خصوصية أكثر للمستخدمين

يستهدف تطبيق واتساب للمراسلات تنفيذ مميزات عديدة في الوقت الحالي بقدر الإمكان للعمل الإصلاحات والتحديثات والإصدارات الجديدة التي من شأنها التسهيل على المستخدمين وتوفير خصوصية أكثر لهم وكذلك تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجاتهم في التطبيق.

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp في الوقت الحالي على الكثير من الميزات الجديدة التي سيتم طرحها في التحديثات القادمة، إذ يقوم التطبيق الآن بتنفيذ ميزة لإخفاء حالة الاتصال بالإنترنت.

وأشار موقع wabetainfo إلى أن تطبيق WhatsApp أدخل مؤخرا العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين، مثل القدرة على تسريع الملاحظات الصوتية وتحديد عدد من الأشخاص كأصدقاء دون غيرهم، ومنحهم المزيد من السيطرة على خصوصياتهم.

ويطالب الكثير من الأشخاص بضرورة تطبيق ميزة تسمح بتعطيل رؤية حالة الاتصال بالإنترنت، بحيث يمكن للأشخاص استخدام WhatsApp دون إزعاج والظهور أمام الآخرين باتصالهم بالإنترنت.

وأعلنت «واتساب» أنها قررت إنشاء هذا المفهوم الذي ينفذ الميزة، من خلال أن يختار المستخدم إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت بعد تحديد «لا أحد» في إعدادات الخصوصية> آخر ظهور.

إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت

وبعد تشغيل «إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت»، يمكن للمستخدمين استخدام WhatsApp في وضع التخفي، لكن لن يتمكنوا من معرفة ما إذا كان الأشخاص الآخرون متصلين بالإنترنت على WhatsApp، حيث هناك مطالبات حاليا بعمل ميزة تسمح بعد إظهار حالة الاتصال ولكن تسمح للمستخدم برؤية من متصل بالإنترنت ومن غير متصل.

عدد المستخدمين ارتفع إلى 800 مليون مشترك حتى أبريل 2021

في أبريل 2021 أعلن مؤسس «واتساب» وصول عدد المستخدمين النشطين على تطبيق التواصل الاجتماعي إلى نحو 800 مليون مشترك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيراً إلى أن عدد المستخدمين النشيطين ارتفع خلال ثلاثة أشهر بمقدار 100 مليون مشترك إذ سجل عدد المشتركين النشيطين في يناير 2021 نحو 700 مليون مشترك.