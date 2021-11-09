رئيس «watch it»: يجب قراءة سياسات منصات مواقع التواصل الاجتماعي جيدا

قالت نشوى جاد، المدير التنفيذي لمنصة «watch it»، إنه على جميع المواطنين قراءة سياسات كل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التي يشارك فيها، بسبب تنامي حجم البيانات والمعلومات، من أجل حفظ حقوقه، مؤكدة أن قانون حماية المعلومات أمر مهم للغاية، من أجل منع تسريب البيانات المهمة الخاصة بالعملاء، «في بعض الدول الغربية حدثت تسريبات لبيانات مهمة، والبعض قام بتقديم شكاوى وحصل المواطنين هناك على تعويضات».

يجب على المواطنين عدم الاستهانة بفكرة البيانات

وأضافت «جاد»، خلال حوارها في صالون حواري يقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الصفحة الرسمية للتنسيقية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على المواطنين عدم الاستهانة بفكرة البيانات، وحفظ البيانات الشخصية جيدًا حتى لا يتم اختراقها من إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم استخدامها في هجمات إلكترونية على بعض المنصات الأخرى ويصبح الشخص أمام مسألة قانونية.

البعض قد يتفاجأ بأنه قام بجريمة معلوماتية وهو لم يشارك بها من الأساس

وأشارت المدير التنفيذي لمنصة «watch it»، إلى أن البعض قد يتفاجأ بأنه قام بجريمة معلوماتية، وهو لم يشارك بها من الأساس، إذ قد يكون تعرض لاختراق الهاتف الخاص به، لذلك من الضروري تأمين الهواتف جيدًا وتوثيق الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، «سواء فيس بوك أو تويتر أو إنستجرام لازم تحمي الحسابات بتاعتك، عشان متكنش بمنتهى السهولة حياتك كلها أمام الناس على الهواء، بعد اختراق الحسابات، دون أن تشعر بأن هناك هكر قد اخترقه».

هناك عمليات ابتزاز كبيرة تحدث بعد اختراق الحسابات

وأوضحت أنه حال اختراق الحسابات وبه معلومات سرية، قد تتم عليها عمليات ابتزاز كبيرة، ومن المهم للغاية الحرص على قراءة سياسات المنصات جيدا، والتبيلغ حال حدوث أي اختراق، «قبل كده الناس كانت بتخاف، بس دلوقتي لو بلغت النيابة العامة، النائب العام بيتدخل وشوفنا ده في أكثر من قضية، قانون حماية البيانات تدي للمواطنين طمأنه أنه حقه هيجيله لو حصل اختراق، وبوجود قانون ولوائح تنظيمية، تمكن الدولة من الحفاظ على مواطنيها على أنها تحميهم من مثل هذه الاختراقات، الوعي في المقام الاول، وبلاش تعمل باسورد من 1 لـ 9 الرمز السري يكون حاجة صعبة أن الناس توصلها، بلاش تستهلوا».