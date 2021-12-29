أبلة فاهيتا تفاجئ الحديدي بمداخلة هاتفية وتطالبها بتغيير قصة شعرها

أجرت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» مداخلة هاتفية مفاجئة مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال الحلقة الخاصة التي قدمتها بمناسبة آخر حلقات برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، في عام 2021.

وقالت أبلة فاهيتا «مساء الخير» لترد الحديدي، قائلة: «بنسوارين عليكي ياختي» لتدخل الفنانة إلهام شاهين في نوبة ضحك قائلة «حبيبتي أبلة فاهيتا»، بينما مازحت الحديدي أبلة فاهيتا قائلة «ازيك يا روحي ازيك يا أبلة وحشتيني» مضيفة «شيفاكي مطفية ومش منورة ومش حلوة»، لترد الأبلة مازحة: «مطفية إيه ياختي كل ده مطفية؟ والله كانت سنة لذيذة دمها تقيل في حبة حاجات بس كانت سنة لذيذة وفيها حاجات جديدة».

فاهيتا تكشف مميزات عام 2021

وكشفت أبلة فاهيتا عمل فعلته في عام 2021 قائلة «اخترقت عالم الدراما وعملت مسلسل دراما كوين على نتفلكس ودي كانت تجربة بالنسبة لي».

بينما طلبت «فاهيتا» من الكاتب والسيناريست مدحت العدل ضيف البرنامج أن يكتب لها عملًا مسرحيًا، ليجيب عليها ضاحكًا: «عنيا حاضر».

وقاطعتها لميس الحديدي «عايزة تعملي مسرحية زي شيريهان»، بينما قالت إلهام شاهين: «كنت بفكر أعمل فيلم مع أبلة فاهيتا، وروحنا قعدنا مع بعض، وبعدين حصلت مشكلة اسم مين هيتكتب قبل مين وحاجات غريبة عملتاها الأبلة وقالت لي دور مين أكبر من مين وجننتني» لترد فاهيتا قائلة: «فرق السن له احترامه» وردت الهام شاهين «انتي غيرانة إن أنا قمر وأحلى منك يا أوزعة».

فاهيتا لـ الحديدي: غيَّري قصة شعرك

كما مازحت لميس الحديدي «أبلة فاهيتا» قائلة «غيِّري تسريحة شعرك» وردت عليها، «ياختي لما تغيري القصة بتاعتك دي»، لترد الإعلامية: «دي أشهر قصة في مصر».

كشفت أبلة فاهيتا أمنياتها في عام 2022، «إهدي علينا شوية، عايزين نعدي الـ ميتافيروس، وعايزين ننطلق ونطلع لفوق»، وأوضحت أنها ستستضيف الفنانة أنغام في البرنامج، وأكدت أنها لا تشجع كرة القدم وأنها تشجع مو صلاح فقط.