أنغام تكشف أسرارها لـ«أبلة فاهيتا» في ليلة رأس السنة: «أهلاوية وبحب الكشري»

تحل الفنانة الكبيرة أنغام ضيفة على برنامج «لايف من الدوبلكس»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، في ليلة رأس السنة.

ويعتبر هذا هو أول حوار تلفزيوني للفنانة أنغام منذ فترة طويلة، إذ تظهر بصحبة نجليها عمر وعبدالرحمن.

بينما تتحدث معشوقة الجماهير عن حبها وتشجيعها للنادي الأهلي، وحرصها على متابعة كافة المباريات التي يخوضها الشياطين الحمر، كما تتحدث أيضًا عن دعمها لمنتخب الفراعنة في كل الجولات التي يخوضها.

فيما تكشف «أنغام» عن علاقتها بالمطبخ وأبرز الأكلات والأطباق التي تجيد تحضيرها، وسر عشقها للكشري الخاص بوالدتها.