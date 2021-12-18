أنغام تظهر رفقة ابنيها للمرة الأولى مع «أبلة فاهيتا» في حلقة رأس السنة

انتهت أنغام من تسجيل حلقة خاصة فى برنامج «من الدوبلكس» مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، والذي يذاع عبر قناة «On e»، ستعرض بالتزامن مع احتفالات الكريسماس والعام الجديد 2022.

أنغام ضيفة أبلة فاهيتا فى رأس السنة

وبالفعل طرحت قناة «on e» البرومو الرسمي لحلقة الفنانة أنغام مساء أمس الجمعة، وكانت المفاجأة فى البرومو ظهور ابنيها «عمر وعبد الرحمن» معها فى الحلقة، لتكون المرة الأولى التي يظهران فيها معها فى لقاء تليفزيوني.

وظهرت أنغام فى البرومو الخاص بالحلقة بشكل مختلف تماما عن الذي اعتاد عليه الجمهور، إذ شاركت فى الألعاب التى تقدمها «أبلة فاهيتا» خلال حلقاتها.

آخر أعمال أنغام

يذكر أن الفنانة أنغام طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «هتشتاقوا»، من كلمات عمرو يحيي وألحان مصطفي العسال وتوزيع عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية:

هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا

مفيش غيرنا اللي ريحكوا .. مفيش غيركوا اللي جرحنا

و فرحناكوا و ما فرحنا و حقنا جاي مطرحنا و هتجونا بتشتاقوا

هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا

في صبرنا مين بيستحمل واجهنا و قولنا هنكمل

وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد اخلاقه

ناسينكوا و ناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكوا

ناسيينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا

و لما تجونا هنقفل حساب مفتوح وهنخلص قديم و جديد كمان منكوا

هتحتاروا وحبكوا قل مقداره خسارة شوقنا كان غالي

عشان مانكونش ظالمنكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا

ويبقى ربنا يعينكوا ده كل فراق ليه اسراره

هتحتاروا تعيشوا الليل و افكاره وتسهروا زينا ليالي

وهتحسوا اللي بنحسوا وعمركوا راح يضيع نصه

وبتحاولوا ياعيني تنسوا ولو شوفتونا تداروا