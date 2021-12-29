الحالة الصحية للفنان عادل إمام.. شقيق «الزعيم» ينفي تعرضه لوعكة

نفى المنتج عصام إمام ما تردد بشأن تعرض شقيقه عادل إمام لأزمة صحية مفاجئة وفقا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إمام، لـ«الوطن»، إن شقيقه بخير ويتمتع بصحة جيدة، موجِّها رسالة لمروجي الشائعة قائلا: «اتقوا الله.. مفيش حاجة من الكلام ده».

شائعات الحالة الصحية للزعيم.. «مش أول مرة»

وأصبحت شائعات الحالة الصحية للفنان عادل إمام حديثا يتكرر من فترة لأخرى، ودائما ما يرد عليها «الزعيم» بالنفي تارة وبالسخرية تارة أخرى.