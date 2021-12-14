زوجة أحمد راتب في ذكرى وفاته: عادل إمام مش بيسأل علينا من رحيل زوجي

قالت فيرا يوسف، أرملة الفنان أحمد راتب، إن هناك عددا كبيرا من الفنانين يحرصون على التواصل معها من آنٍ لآخر، بشأن الاطمئنان عليهم منذ وفاة زوجها، لعل أبرزهم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وكذلك سوسن بدر وأمير كرارة، وغيرهم، إلا أنّ اسم الزعيم عادل إمام، لم يكن بارزًا ضمن القائمة التي كشفتها.

أرملة أحمد راتب: لست غاضبة من عادل إمام بعد انقطاع اتصالاته مع الأسرة

وقالت فيرا يوسف، أرملة الفنان أحمد راتب، لـ«الوطن»، إنّ عادل إمام لم يتواصل معهم قط، منذ وفاة زوجها، موضحة أنه حرص على تقديم واجب العزاء، ولم يُهاتفهم منذ ذلك الحين، إذ التمست له عذرًا بقولها: «ربما يكون تقدمه في السن السبب في ده، أو مشغولياته».

وأكدت أرملة الفنان أحمد راتب أنّ الأسرة ليست غاضبة من الفنان عادل إمام، لانقطاع التواصل، رغم الصداقة الكبيرة التي كانت تجمعهما سويًا وتعاونهما في كثيرٍ من الأعمال الفنية.

عادل إمام: أحمد راتب يستحق جائزة الأوسكار

يذكر أنّ الفنان عادل إمام أشاد بموهبة الفنان أحمد راتب في حوار تليفزيوني سابق، إذ قال: «أحمد ده يستحق ياخد الأوسكار»، مُستعيدًا ذكريات مشاهده معه في عدد من الأفلام التي جمعتهما، ومن بينها الإرهاب والكباب، والذي قدم فيه «راتب» واحدا من المشاهد التي يستحق فيها التتويج بالجائزة الكبرى في سماء الفن، عندما تحدث ماسح الأحذية «الدور الذي قدمه راتب» عن مفهوم العدالة.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أحمد راتب، الذي فارق الحياة في 14 ديسمبر 2016، بعد مسيرة فنية ضخمة شارك فيها بما يقرب من 500 عمل فني، ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، ومن بينها 19 عملا جمعه بالزعيم عادل إمام.