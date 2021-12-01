سمير صبري يكشف سر استمرار نجومية عادل إمام وسمير غانم: «واكبوا العصر»

كشف الفنان سمير صبري، اليوم، سر استمرارية نجومية عادل إمام، والراحل سمير غانم، مؤكدا أن الفنان يجب أن يتطور مع تطور الأيام والزمن، متابعا: «مينفعش تقف ويبقى محلك سر، يعني الفنان الراحل سمير غانم موقفش عند مسرحية المتزوجون، وكان دائمًا متجدد، وكذلك عادل إمام كان دائما متجدد، إحنا عملنا مع بعض مسلسل فلانتينو السنة اللي فاتت، حسيت إنه زي ما هو كأننا بنقدم فيلم البحث عن الفضيحة، مينفعش حد يقف محلك سر ويفضل زي ما هو».

على كل فنان أو مطرب مواكبة العصر

وأضاف «صبري»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على «TeN»، أنه يجب على كل فنان أو مطرب أن يواكب العصر ويتطور، مستطردا: «تشوف العالم ماشي إزاي، أنا كانوا بيقولولي مش عاوزينك تبقى جلال معوض، ولا تبقى زي طاهر أبو زيد، عاوزينك تبقى سمير صبري».

حوار سمير صبري مع صباح

وتابع الفنان سمير صبري: «لما عملت حوار مع الفنانة صباح، كنت بشوف أراء الناس اللي في البيوت أو تساؤلاتهم، أبقى متحدث بلسانهم، يعني الزوجات في البيوت عاوزة تعرف لون الفستان ونوعه، والزوج عاوز يشوف صباح وهي واقفة بس مكسوف من مراته، بس بخلي الأسئلة في حدود اللي الناس عوزاه، بخليني مواكب للعصر».