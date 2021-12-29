القوى العاملة: وصول جثمان المصري المتوفى بالسعودية اليوم

يصل جثمان الشاب المصري أحمد عبد الحميد، ابن محافظة الفيوم المتوفى في السعودية، صباح اليوم، وذلك على الرحلة رقم 2650 لـ«مصر للطيران» التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ويصل الجثمان برفقة أحد أقاربه ويدعى محمود مهدي حسين.

نقل جثمان الشاب على نفقة الدولة

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية، على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفى بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة.

ونوه الملحق العمالي بأنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفي نفس السياق، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه تم صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهيني بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

سعفان يعزي أهالي المتوفى

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تواصل هاتفيا مع أهل المتوفى المقيمين بالرياض، حيث قدم لهم العزاء لأبناء الجالية الحاضرين صلاة الجنازة.

وقال لهم: «شوفوا عايزين إيه وإحنا تحت أمركم»، وقام الوزير بتزويدهم برقم تليفونه الشخصي، مشيرا لهم إلى أنه تحت أمرهم في أي وقت، مؤكدا أننا موجودين لخدمتكم.

وأثنى جميع الحضور على مكالمة الوزير محمد سعفان، حيث قالوا: «جاء اليوم اللي نشوف فيه وزير يكلمنا من تليفونه الخاص ليقدم لنا واجب العزاء ويطمئن علينا».

وأكد نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية أن ذلك ليس بجديد على الوزير لأنه دائم الاتصال بأبناء مصر بالخارج للاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أننا كاتحاد عام للمصريين بالسعودية بنثني على اهتمام وزير القوى العاملة بأبناء مصر المقيمين بالمملكة وهي أكبر جالية مقيمة على مستوى العالم.

كما تقدم عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.

ونوه نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية بأن الشاب المتوفى عمره 23 عاما، وتوفي بعد نقله إلى مستشفى الملك سلمان بالعاصمة الرياض بعد تعرضه لأزمة قلبية، وبعد إجراء محاولات لإنعاش قلبه انتعش لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، لكن للأسف توقف القلب.

وذكر حنفي أن الشاب المتوفى من محافظة الفيوم وتحديدا من قرية تسمى أبو جندير في مركز إطسا، وأنه بعد وفاة والده كان يعول والدته وشقيقيه وهما طالبين بكلية الهندسة، وشقيقته الطالبة بالصفة السادس الابتدائي.

وجدد نائب رئيس اتحاد المصريين شكره مرة أخرى لوزير القوى العاملة، والقنصل العام، والملحق العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض، الذين تحركوا واتخذوا اللازم فور علمهم بالحادث.