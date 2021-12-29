رئيس «النواب» يهنئ السيسي بـ2022: مصر استردت مكانتها بفضل رشدكم

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، قائلا إنّه مع إشراقة عام ميلادي جديد، «يشرفني أن أبعث إليكم فخامة الرئيس، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين العلي القدير أن تبلغ مصر بقيادتكم الواعية المستنيرة أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان».

جبالي: الرئيس راهن على وعي المصريين منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية

وقال رئيس مجلس النواب في برقيته: «عام جديد نستقبله معكم، ونحن مفعمون بالأمل، عازمون على مواصلة العمل، واثقون مؤيدون من رب العباد».

وتابع جبالي: «لقد راهنتم - يا سيادة الرئيس - منذ اليوم الأول لتوليكم المسؤولية على وعي جميع المصريين، الذين قدّموا دعمهم لكم بكل ما لديهم من أرصدة الحب والوفاء، وكل ما لديكم من أرصدة النجاحات والإنجازات التي وجدوها تتحقق في سنوات هي بمقياس الزمن قليلة، فقالوا نعم لمئات المشروعات التي فاقت القدرة على الملاحقة والإحصاء».

المشروعات التنموية افترشت ربوع بلادنا وصحاريها

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ المشروعات افترشت ربوع بلادنا وصحاريها، وبثت الحياة في مناطق غابت عنها التنمية والتطوير طويلا، وعي مشروعات وإنجازات تحتاج إلى عشرات السنوات في عمر الأمم.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة إلى الرئيس السيسي، قائلا: «استردت مصر - يا سيادة الرئيس - بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الإقليمية والدولية، فامض راضيا بما قدمت، تريدون وجه الله والوطن».