«الأرصاد» تكشف حقيقة تعرض مصر لتأثير منخفض التنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من الغد وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، تتمثل في نشاط للرياح على أغلب محافظات شمال البلاد، بالإضافة إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الإسكندرية»، وهو ما أثار تساؤل المواطنين حول حقيقة تعرض البلاد لتأثير منخفض التنين خلال الأيام المقبلة.

أمطار تصل إلى حد السيول على بعض المناطق

ويقول الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات تلفزيونية، إنّه من مساء الخميس تمتد الأمطار لتشمل مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، تزداد غزارتها يوم الجمعة وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظات البحر الأحمر وخليج السويس.

وأضاف «شاهين» أنّ نشاط الرياح على محافظات الجمهورية يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، واضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع ارتفاع الموج إلى نحو 4 إلى 5 أمتار خاصة يوم الجمعة.

حقيقة تعرض مصر لتأثير منخفض التنين

وأشار مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إلى أنّ منخفض التنين ليس المتسبب في حالة التقلبات الجوية بالبلاد، وإنما يوجد منخفض جوي في شمال البحر المتوسط، يتزامن مع منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا، لافتًا إلى أنّ تمركز المنخفضين وتلاصقهم هو ما يعمل على طول مدة هذه الحالة من عدم الاستقرار من الخميس وحتى منتصف الأسبوع، وذلك وفقًا لتوزيعات الخرائط الضغطية، إلا أنّها تكون أقل حدّة من منخفض التنين.

وأضاف «شاهين» أن هذه الأمطار تصاحبها سحب رعدية تتسبب في تكوّن حبات البَرَد والثلوج على بعض المناطق، إذ يمكن أن تتسبب غزارة الأمطار في إعاقة الحركة على بعض الطرق، ناصحًا المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق.