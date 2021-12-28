حالة الطقس يوم الجمعة القادم 31/12/2021.. «الأرصاد» توضح

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس يوم الجمعة القادم 31/12/2021، ليلة رأس السنة، ويرغب البعض في الخروج والتنزه خلال ليلة رأس السنة، خاصة بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد بداية من الخميس القادم.

وفي هذا الصدد، يرصد «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حالة الطقس يوم الجمعة القادم 31/12/2021، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التي أصدرت بيانا رسميا اليوم، وذلك في السطور التالية:

حالة الطقس يوم الجمعة القادم 31/12/2021

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن يوم الجمعة القادم 31 ديسمبر «ليلة رأس السنة»، حالة الطقس تكون باردة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للبرودة على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن الطقس خلال ساعات الليل يومي الجمعة والسبت، شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار ليلة رأس السنة

وأشار خبراء الأرصاد أنه يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس، في حين تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة القادم 31/12/2021

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على جميع المناطق يوم الجمعة ليلة رأس السنة، كالآتي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.