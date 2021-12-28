«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية

بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد، من أن البلاد تشهد حالة من اضطراب الأحوال الجوية بداية من بعد غد الخميس، يبحث الكثيرون عن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية وما إذا كان الطقس سيشهد حالة من سوء الأحوال الجوية أم سيكون الطقس لطيفًا.

حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية

وبحسب بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للأرصاد فإنه يسود غدًا الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل فإنه يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الظواهر الجوية غدا

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن غدًا ستكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40%، كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة البحرين غدًا، فستكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس، ومتابعة النشرة الجوية التي تصدر بشكل يومي.