دعوى مستعجلة لحل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات 

أقام أيمن محفوظ المحامي بالنقض، دعوي قضائيه أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية ووقف تلك الانتخابات.

اختصام وزير الشباب والرياضة

وحملت الدعوي رقم 20664 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا وزير الشباب والرياضة بصفته والمهندس هشام حطب.

اللجنة بدأت في تلقي طلبات الترشح

وقال المدعي في دعواه، أن اللجنة الاوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها يوم 23 أبريل القادم، رغم وجود بلاغ مقدم منه للنائب العام مطالبًا بحبس هشام حطب مقيد برقم 127345لسنه 2021 والبلاغ قيد التحقيق بنيابه مدينة نصر 2 بعد كارثة اتحاد الفروسيه وثبوت تعاطي أحد اللاعبين "الحشيش" وحل أتحاد الفروسية الذي يترأسه حطب.

وتابع مقيم الدعوي، كيف يمكن أن يكون حطب معرضًا للحبس مما يفقده شرط حسن السيره والسمعه، كما يوجد العديد من علامات الاستفهام حول احقيه حطب من حيث المؤهلات العلميه والفنيه للشغل هذا المنصب المتطلبه لاي انتخابات، وكيف تتم الدعوه للانتخابات اللجنه الاوليمبيه رغم ان العديد من الاتحادات الرياضيه التي ستنتخب اللجنه الاوليمبيه لم يتم فيها انتخابات والتي يمكن أن تفقد مركزها القانوني في اي لحظه.