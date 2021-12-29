«شيان» الصينية تنهي الأسبوع الأول من إغلاق «أوميكرون».. فيديو وصور

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنّ مدينة شيان الصينية تنهي، اليوم، الأسبوع الأول من الإغلاق الذي بدأ الأربعاء الماضي، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»، حيث أصبح السكان البالغ عددهم 13 مليون نسمة غير قادرين على مغادرة منازلهم وباتت حركتهم تعتمد على الضروريات فقط، بحسب تعليمات السلطات الصينية.

1000 إصابة بكورونا في «شيان»

وتابعت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، أن السلطات المحلية في مدينة شيان سجلت 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منقولة محليًا، مع ظهور أعراض مُؤَكدة على المصابين مساء أمس الثلاثاء، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المحلية في مدينة شيان، إلى ما يقرب من 1000 إصابة خلال الفترة من 9 إلى 28 ديسمبر، في حين لم يتم الإعلان عن أي حالات أخرى لمتغير أوميكرون في المدينة.

وتابعت «الجارديان»، في تقريرها أن المسؤولين الصينيين فرضوا قيودًا صارمة على السفر والحركة داخل المدينة ومغادرتها اعتبارًا من 23 ديسمبر الماضي، وهو تاريخ بداية الإغلاق والحجر الصحي داخل مدينة «شيان»، تماشيًا مع إجراءات بكين لاحتواء تفشي المرض فور ظهوره.

وقف تصريحات شراء الضروريات

إيقاف تصريحات الخروج لشراء الضروريات

وأوضح تقرير الصحيفة أن الحكومة المحلية في مدينة شيان، توقفت عن منح أي تصريح للأشخاص الذين يسعون لمغادرة منازلهم لشراء الضروريات، كما اتخذت إجراءات إضافية ورفعت من التنبيهات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من أجل محاولة احتواء الوباء الذي بدأ ينتشر بدرجة كبيرة.

استئناف التسوق بعد سلبية الاختبارات

وقالت السلطات المحلية، إنّه يمكن للسكان استئناف عمليات التسوق الشخصي للأشخاص في المناطق الأقل خطورة، وذلك بمجرد خضوعهم لاختبارات pcr جماعية تكون نتائجها سلبية، لكن بيان السلطات لم يذكر بالضبط متى سيتم إلغاء أوامر البقاء في المنزل.